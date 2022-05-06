Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России 5 мая поражено сорок пять военных объектов Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 5 мая высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражён пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лоскутовка, два склада боеприпасов националистов в районе Северск, а также 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражено сорок пять военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, 41 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Воеводовки Луганской Народной Республики.

Ракетными войсками поражена артиллерийская батарея на огневых позициях в районе населенного пункта Зарожное, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» в районе Николаева и четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

Артиллерийскими подразделениями поражено 6 пунктов управления, два склада боеприпасов, 152 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Уничтожены до 190 человек личного состава, 43 единицы вооружения и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня сбито три беспилотных летательных аппарата: над населёнными пунктами Малая Камышеваха Харьковской области, Северск Луганской Народной Республики, а также в районе острова Змеиный беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 149 самолётов, 112 вертолётов, 729 беспилотных летательных аппаратов, 288 зенитных ракетных комплексов, 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2662 единицы специальной военной автомобильной техники».

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, в том числе использования подразделениями ВСУ медицинских объектов в военных целях:

в Харькове на территории городской клинической больницы №8 размещены артиллерийские установки и оборудован склад боеприпасов, при этом персонал больницы и всех гражданских лиц, в том числе тяжело больных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение;

в Славянске на территории железнодорожной больницы по ул. Малогородецкая размещена тяжёлая военная техника, а в здании оборудован опорный пункт со складом боеприпасов;

в Одессе в здании областной клинической больницы по ул. Академика Заболотного оборудован командный пункт ВСУ, а на прилегающей территории размещена бронетехника, артиллерия и РСЗО;

в Лисичанске на территории детской больницы оборудован опорный пункт боевиков националистического батальона.

Эти и другие подобные факты, грубо нарушающие нормы международного гуманитарного права, несмотря на наши неоднократные заявления, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

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