«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течении дня поражено 36 военных объектов Украины. Среди них: пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад; 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования «Айдар»,* - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - В Днепропетровской области в районе населённого пункта Покровское уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также в районе населённого пункта Межевая уничтожены четыре пусковые установки ЗРК «С-300» и радиолокационная станция разведки и наведения.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ракетными войсками в течении дня поражено четыре района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два пункта управления, в том числе в районе Подаловка командный пункт украинской 93-й механизированной бригады.

Артиллерийскими подразделениями поражено два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожено три беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2». Также сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Невское Харьковской области, а также Весёлое Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районах Изюм, Топольское и Малая Камышеваха перехвачены пять реактивных снарядов «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 146 самолётов, 112 вертолётов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники».

Как следует из вчерашнего заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, «украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранных граждан из пяти государств.

Кроме того, в семи портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса, Южный и Мариуполь) остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств. Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море».

* - батальон «Айдар» - запрещенная на территории РФ террористическая организация.

Фото: https://vk.com/mil?z=video426804312_456240416%2F590a7e0244a6d8f869%2Fpl_post_-133441491_695392