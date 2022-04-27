«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. В течение 26 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено 32 военных объекта Украины. Среди них: 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Славянска и Дружковка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 33 военных объекта Украины, в том числе 23 района сосредоточения живой силы и военной техники противника. В результате ударов уничтожены до 200 националистов и более 40 единиц бронетехники, артиллерийских орудий и автомобилей. Также уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Славянска и три склада боеприпасов и горючего в районах населенных пунктов Вольное Поле и Червонное.

Ракетными войсками и артиллерией в течение дня выполнено 100 огневых задач. Поражено: 5 пунктов управления украинских войск, 81 район сосредоточения живой силы противника и военной техники, а также 8 артиллерийских батарей. Уничтожено две установки реактивной системы залпового огня в районе населённого пункта Березовка, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Комар.

Российскими средствами противовоздушной обороны сбито 6 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Бражковка, Колесниковка, Комиссаровка, Козинка, Лозовая и Ленина.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолёт, 110 вертолётов, 589 беспилотных летательных аппаратов, 272 зенитных ракетных комплекса, 2588 танков и других боевых бронированных машин, 292 установки реактивных систем залпового огня, 1124 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2403 единицы специальной военной автомобильной техники».

Вчера начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что к настоящему моменту под контролем российской армии уже находятся вся Херсонская область, части Запорожской, Харьковской, Николаевской областей и значительная часть территорий ЛНР и ДНР. «На этих территориях идёт налаживание мирной жизни, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения населения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства», - сообщил начальник НЦУО РФ.

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