«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России 27 апреля нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожено: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины. Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса, один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.

Подразделениями артиллерии в течение дня выполнено 309 огневых задач. Поражено: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 141 самолёт, 111 вертолётов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники».

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