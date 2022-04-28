Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России 27 апреля нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожено: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 38 военных объектов Украины. Среди них: семь пунктов управления, два зенитных ракетных комплекса, один С-300 в районе Николаевки и один «Оса АКМ» в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей.
Подразделениями артиллерии в течение дня выполнено 309 огневых задач. Поражено: 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоное и Ильичевка Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолёт Ми-24 украинских воздушных сил. Также в районах населённых пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 141 самолёт, 111 вертолётов, 609 беспилотных летательных аппаратов, 275 зенитных ракетных комплексов, 2616 танков и других боевых бронированных машин, 297 установок реактивных систем залпового огня, 1139 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2426 единиц специальной военной автомобильной техники».
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