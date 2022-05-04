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Мурманская область. Арктика (16+)04.05.22 09:00

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 39 военных объектов Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня ВКС России в районах населённых пунктов Николаевка, Волчеяровка и Лисичанск уничтожено три украинских радиолокационных станции подсвета и наведения зенитных ракетных комплексов С-300, тактический ракетный комплекс «Точка-У», зенитный ракетный комплекс «ОСА-АКМ» и три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Кроме того, в районах населённых пунктов Красный Лиман, Краматорск и Камышеваха уничтожено четыре радиолокационных станции обнаружения воздушных целей, шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 39 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления и 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Артиллерийскими подразделениями поражено 11 пунктов управления, 54 огневых позиций украинских артиллерийских подразделений, два склада горюче-смазочных материалов, а также 342 опорных пункта, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены до 190 националистов и 31 единица вооружения и военной техники ВСУ.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Рудня Черниговской области сбит украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в районе Новая Дмитровка сбита в воздухе украинская баллистическая ракета «Точка-У» и перехвачены девять реактивных снарядов систем залпового огня «Смерч» в районах населённых пунктов Александровское, Каменка Донецкой Народной Республики, а также Семеновское, Донецкое, Малая Камышеваха, Червоный Шахтер Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 697 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2793 танка и других боевых бронированные машины, 319 установок реактивных систем залпового огня, 1267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2598 единиц специальной военной автомобильной техники».

Вчера Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию выступил с очередным заявлением, в котором говорится, что «Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные вопиющие факты использования националистами объектов гражданской инфраструктуры в военных целях, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом»:

в посёлке городского типа Райгородок Краматорского района в многоквартирных домах на улицах Восточная и Молодёжная на верхних этажах неонацисты оборудовали огневые точки, в подвалах – склады с боеприпасами, а граждан насильно удерживают в своих квартирах;

в Николаеве на территории школ №№ 6 и 7 размещены установки РСЗО, бронетехника, автотранспорт с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась.

Кроме того, в Харькове боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ проводят рейды по выявлению местных жителей, выражающих пророссийские взгляды или осуждающих действующую украинскую власть. Граждан, в телефонах которых обнаружены переписки подобного содержания, а также вызовы на номера российских абонентов, задерживают и увозят в неизвестном направлении. Десятки задержанных домой до настоящего времени так и не вернулись.

По достоверно установленным данным подобные масштабные рейды ранее проведены в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктах».

 

 

 

  

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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катерина
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