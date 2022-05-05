Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение дня уничтожено: четыре артиллерийских батареи на огневых позициях, три склада боеприпасов в районах Мирная Долина, Бахмутская и Ташковка, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также в районе населённого пункта Попасная радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражено 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожены до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники.

Ракетными войсками и артиллерией поражена на огневых позициях украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», а также 83 района сосредоточения живой силы и военной техники.

Российскими средствами противовоздушной обороны в течение дня уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный. Кроме того, в районе Шпаковки Харьковской области сбиты в воздухе два реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 146 самолетов, 112 вертолетов, 712 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2817 танков и других боевых бронированные машин, 323 установки реактивных систем залпового огня, 1292 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2624 единицы специальной военной автомобильной техники».

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях:

в Краматорске на территории школ № 1, 3 и профессионального училища № 39 подразделения ВСУ разместили военную технику, тяжёлое вооружение и оборудовали склад с боеприпасами, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась;

в Харькове, в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам, на территории опытного цементного и коксохимического заводов подразделения ВСУ установили гаубицы Д-30 и РСЗО. На этих предприятиях находится большое количество цистерн с ядовитыми техническими жидкостями.

В случае разрушения ёмкостей произойдёт выброс в атмосферу химических веществ с последующим заражением воздуха, местности и источников водоснабжения, что приведёт к массовому отравлению людей. Боевики, зная, что жертвами их циничных действий станут только мирные жители, целенаправленно провоцируют Вооруженные силы России на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за возможные жертвы среди местного населения.

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