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Мурманская область. Арктика (16+)21.04.22 09:00

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражено 73 военных объекта Украины

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 20 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по 12 украинским военным объектам. Поражено два пункта управления украинских войск в населенных пунктах Гусаровкка и Андреевка, три района сосредоточения живой силы и украинской военной техники в Архангеловке, Краматорске и Селидово, а также шесть опорных пунктов формирований националистов в районе Попасной, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. – Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение дня поражено 73 военных объекта Украины. Среди них: два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Шевченко и Комар Донецкой Народной Республики.

Ракетными войсками в течение дня нанесены удары по 4-м пунктам управления, складу боеприпасов и местам сосредоточения живой силы противника в районах Новая Дмитровка, Высокий.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Коровий Яр сбит украинский вертолёт Ми-8. Также над населёнными пунктами Изюм и Новобогдановка сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 140 самолётов, 106 вертолетов, 498 беспилотных летательных аппаратов, 254 зенитных ракетных комплекса, 2397 танков и других боевых бронированных машин, 261 установка реактивных систем залпового огня, 1038 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2244 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото: https://vk.com/mil

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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