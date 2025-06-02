Оперативное совещание губернатор Андрей Чибис начал с информации о произошедшей вчера атаке вражеских беспилотников на объекты в Мурманской области

«На месте проводятся соответствующие профилактические мероприятия, усилены меры безопасности, – это, естественно, накладывает определенные ограничения в ряде муниципалитетов, в том числе на трассах. Прошу жителей отнестись к этому с пониманием, – этот режим будет сохраняться столько, сколько будет необходимо нашим специальным службам. Также прошу всех северян сохранять бдительность: ни в коем случае не нужно паниковать, но при этом нужно сохранять бдительность, – информацию о подозрительных транспортных средствах, предметах нужно оперативно сообщать по номеру 112, все соответствующие сигналы проходят необходимую проверку», – отметил глава региона, который проводил заседание в режиме видеоконференцсвязи (ВКС).

Губернатор напомнил жителям региона о правилах безопасности при обнаружении беспилотников.

«Если вы увидели беспилотник, вам необходимо срочно отойти на безопасное расстояние не менее 100 метров и только после этого звонить по номеру 112, – сообщите о времени и месте обнаружения беспилотника. Не рекомендуется находиться в прямой видимости беспилотника, пытаться сбить его подручными средствами. Если вы обнаружили упавший, сбитый беспилотник, ни в коем случае нельзя к нему близко подходить и прикасаться к нему, – это крайне опасно. И просьба ко всем нашим жителям – не выкладывать фото и видео беспилотников в социальные сети, потому что анализ информации о работе ПВО работает на пользу врагу. Эта информация помогает противнику скорректировать траектории маршрутов беспилотников. Прошу отнестись к этому со всей ответственностью», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что накануне побывал на месте атаки, жертв и пострадавших нет, на месте в режиме повышенной готовности работают спецслужбы и правоохранительные органы.

Глава региона призвал глав муниципалитетов и всех северян быть внимательными к рекомендациям сотрудников органов правопорядка и с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам безопасности, – в ряде муниципальных образований они пока будут сохранены.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547771/#&gid=1&pid=1