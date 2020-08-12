Оперативный штаб по реализации дорожного нацпроекта взял под контроль проблемные объекты в Мурманске

Состоялось первое заседание оперативного штаба по вопросам реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который был создан решением кКоординационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска на прошлой неделе.

Штаб возглавили заместители губернатора региона Оксана Астахова и Юрий Сердечкин, в состав также вошли министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, а также профильное руководство и специалисты администрации столицы Заполярья.

«Мы выезжали на улицы города, где работают подрядчики с контролем хода производства. К сожалению, остаются проблемные места по четырем дорогам. Каждый такой объект необходимо сегодня держать на контроле, – подчеркнула Оксана Астахова. – Сегодня с коллегами совместно проработали схему окончательного решения вопросов. В ежедневном режиме будет контролировать происходящее».

Всего в 2020 году в рамках реализации дорожного нацпроекта в Мурманске должно быть приведено в порядок 27 объектов, 7 из которых – капитально.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на совещании было отмечено, что одна из подрядных организаций допустила халатное отношение к своим прямым обязанностям. Также решается вопрос по урегулированию синхронизации дорожных ремонтов с сетевиками.

Перед членами оперативного штаба стоит задача по выполнению поручения губернатора области завершить укладку асфальта до 1 сентября и сдать объекты в установленные сроки, не выходя за рамки соответствующих погодных и сезонных условий.