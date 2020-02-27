Оперативный штаб в Мурманской области сообщает о проведении антитеррористической тренировки в Мурманске

27 февраля с 12 часов 30 минут до 15 часов на территории железнодорожного вокзала Мурманска оперативный штаб в Мурманской области проведёт антитеррористическую тренировку с участием экстренных служб и силовых ведомств региона.

В здании вокзала планируется проведение эвакуации, введение временного ограничения передвижения посетителей и персонала, а также ограничения движения автотранспорта на прилегающей территории.

Граждан убедительно просят отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие и не препятствовать работе задействованных в тренировке служб и ведомств.

А в 10 часов губернатор Мурманской области проведёт заседание антитеррористической комиссии в здании правительства Мурманской области.