Операторам персональных данных граждан могут запретить собирать профили клиентов

Такая мера предусмотрена новым законопроектом по противодействию мошенничеству, который подготовило Минцифры во исполнение поручения вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Как пишут «Ведомости», планируется автоматически обрабатывать персональные данные (ПД) с целью анализа личности и предугадывания интересов, предпочтений и поведения людей без отдельного на то согласия. Это означает, что коммерческие банки, операторы связи, маркетплейсы и т. д. не смогут собирать данные из разных источников без ведома клиентов.

Документ предлагает запретить анализ и прогнозирование характеристик, касающихся экономического положения субъекта ПД, его состояния здоровья, личных предпочтений, интересов, поведения и местонахождения с помощью любых автоматизированных алгоритмов. Эти правки будут внесены в ст. 5 №152-ФЗ «О персональных данных», определяющую основные принципы обработки ПД, следует из документа.

Сами же субъекты ПД, следует из законопроекта, смогут направлять согласия на обработку данных только через два канала - непосредственно оператору или через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). Таким же образом можно будет отозвать согласие.

При сборе персональных данных через любые каналы оператор ПД должен будет передать информацию о факте обработки информации в ЕСИА, говорится в законопроекте.

Авторы законопроекта уточняют, что мера направлена на регулирование IT-мошенничества, следует из пояснительной записки.