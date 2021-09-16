Оператором Единой карты жителя Мурманской области по итогам конкурсного отбора станет КГИЛЦ

Региональное министерство цифрового развития определило оператора Единой карты жителя Мурманской области. По результатам конкурсного отбора, проходившего с 3 по 13 сентября 2021 года, победителем признано ОАО «Кольский геологический информационно-лабораторный центр» (КГИЛЦ). Эта компания займется организацией выпуска, выдачи и обслуживания Единых карт.

Один из проектов победителя – «Автоматизированная система учёта оплаты проезда в общественном транспорте на территории Мурманской области», успешно реализующийся в регионе с 2016 года, помогает северянам просто и удобно оплачивать проезд в одно касание.

Напомним, Единая карта жителя Мурманской области – это многофункциональная банковская или небанковская карта, обеспечивающая комфортное получение государственных и коммерческих услуг на территории Мурманской области для ее постоянных жителей, волонтёров, учащихся и туристов.

Единая карта позволит держателю оплачивать проезд на общественном транспорте на территории Мурманской области, по упрощенной процедуре получать доступ к мерам социальной поддержки населения, посещать учебные заведения, общежития или учреждения культуры и спорта без дополнительного пропуска, получать скидки и бонусы от организаций-партнеров проекта, сообщает региональное Министерство цифрового развития.