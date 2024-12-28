За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортёра, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов.

Министерство обороны Российской Федерации 27 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, пяти механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гончаровка, Гуево, Колмаков, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Николаевка, Русское Поречное и Южный, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Кияница в Сумской области.

Операторы FPV-дронов армейского корпуса группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области планомерно уничтожают скопления живой силы противника и его бронированную технику. Бойцы проводят комплексную работу. Они не только совершают вылеты дронами-комикадзе, но и проводят разведку, а также корректировку огня артиллерии.

В в ходе одного из вылетов разведывательного БпЛА с тепловизионным модулем были обнаружены скопления живой силы противника рядом с огневыми позициями АГС-17 и БМП-2 ВСУ. Благодаря сотням часов налётов и несмотря на помехи от систем РЭБ противника, операторы FPV-дронов смогли удержать управление и пикировать прямо в цели.

Личный состав взвода БпЛА в своей работе используют как штатные боеприпасы, например, кумулятивный от РПГ-7, так и собственноручного производства.

Операторы FPV-дронов уничтожают различную военную технику, в том числе производства стран НАТО, боевиков ВСУ на открытой местности и в укрытиях, а также опорные пункты в лесистой местности.

Все специалисты расчетов БпЛА прошли обучение. Они могут управлять дронами, перепрограммировать, ремонтировать и собирать новые из различных деталей.

Операторы беспилотников-камикадзе на каждый выход с собой обязательно берут детекторы дронов, которые не только показывает появление объекта в небе, но и указывает на его модель. Модели своих коптеров знают наизусть, поэтому с лёгкостью отличают, чья птичка подлетает.

За сутки потери ВСУ составили более 600 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, из них одна БМП «Bradley» производства США, четыре бронетранспортёра, 24 боевые бронированные машины, 20 автомобилей, семь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм САУ «Богдана» и шесть минометов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44570 военнослужащих, 259 танков, 199 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортёр, 1345 боевых бронированных машин, 1211 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil