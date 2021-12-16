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Мурманская область. Арктика (16+)16.12.21 13:30

Опережать время - эксперты, работодатели и учёные попытались заглянуть в будущее Арктики

В Мурманском арктическом государственном университете завершился двухдневный молодёжный фестиваль карьеры «Практика Арктика». В течении двух дней участники обсуждали будущее востребованных профессий в регионе.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в первый день университет собрал на своей территории экспертов федерального уровня, представителей органов власти, региональных работодателей, чтобы обсудить потребности в кадрах с разных сторон – региона, который заинтересован в развитии отраслей, работодателей, которые нуждаются в специалистах и университета, который эти кадры готовит.

Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов в приветственном слове отметил, что Арктика является регионом геостратегических интересов страны и предложил сделать проведение фестиваля «Практика Арктика» ежегодным. Проведенный в 2020 году анализ кадровой потребности в Арктике показал, что в период до 2035 года здесь планируется создание более 182 тысяч новых рабочих мест. Из них 65,5 тысячи – порядка 40% – это места для работников с высшим образованием. В этом горизонте приоритетными отраслями являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, строительство. Территория Мурманской области нуждается в особенном внимании и тонкой настройке системы подготовки кадров под потребности экономики», – подчеркнул Марат Шамьюнов.

По словам Андрея Пуртова, куратора программы «Маркетинг и бренд-менеджмент Британской высшей школы дизайна, при подготовке кадров необходимо ориентироваться не на сиюминутный спрос у работодателей, а понимать, какова будет структура спроса на специалистов через 4-5 лет, учитывая длительность образовательных программ при подготовке выпускников с высшим образованием.

Важно понимать, какие специалисты нужны не только сейчас, но через определённый промежуток времени и какими компетенциями они должны обладать, а также возможности их подготовки в Мурманской области.

«Мы вплотную работаем с ведущими предприятиями Мурманской области, с региональным правительством для того, чтобы заранее определять дефицит – каких кадров, в каком количестве и с какими компетенциями будет не хватать региону. Мы работаем на опережение в этом вопросе, – прокомментировала работу фестиваля ректор МАГУ Ирина Шадрина. – Таким образом мы, во-первых, закрываем потребности региональных компаний в специалистах, во-вторых, обеспечиваем нашим выпускникам старт в карьере. Уже с первых практик наши студенты знакомятся с отраслями и при выпуске востребованы у стейкхолдеров».

Организация системы подготовки кадров в регионе должна быть синхронизирована не только с потребностями предприятий реального сектора экономики Мурманской области, но и с востребованностью у подрастающего поколения.

«Мы должны совместно управлять этой востребованностью, формировать положительный имидж тех профессий, которые нам нужны, создавать все условия для получения необходимых компетенций здесь, на месте, в регионе, – обратился с приветственными словами к участникам вице-губернатор Юрий Фомин. – Учитывая быстроту изменения технологических процессов формируемые компетенции должны иметь запас прочности, то есть опережать время».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Юрий Фомин выступил с визионерской лекцией о кадровом будущем в Арктическом регионе на втором дне фестиваля – во время онлайн-марафона для будущих абитуриентов. В начале своего выступления он обратил внимание слушателей на такие важные навыки нашего времени, как критическое мышление и умение ставить под сомнение те или иные тезисы, тем более относящиеся к будущему и его прогнозированию. Юрий Владимирович отметил, что современный специалист должен уметь быстро обучаться и перестраиваться с учётом индивидуальной траектории.

Подробнее с лекцией Юрия Фомина и обзором востребованных профессий Арктики будущего – горнодобывающей отрасли, туризма, креативных индустрий, биотехнологий, экологии и медицины, а также правилами поступления в вузы в 2022 году можно ознакомиться на ютьюб-канале университета «МАГУ Мурманск».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431430/#&gid=1&pid=8

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