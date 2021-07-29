В Мурманской области обнаружено 12 поддельных банкнотКому предлагали самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.07.21 10:30

Опережающие темпы ремонта дорог в регионе позволяют приступить к работам в рамках нацпроекта 2022 года

Вчера на заседании правительства Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин представил отчёт о ходе реализации дорожной кампании 2021 года.

Предваряя доклад министра, губернатор Андрей Чибис отметил, что в этом году значительно улучшились темпы дорожных ремонтов. Благодаря тому, что сроки выполнения контрактов контролируются на каждом этапе, удалось достичь хороших результатов. Если в прошлом году ремонт большего количества дорог начинался в августе, то в этом сезоне 95% объектов в работе, четверть из них сданы уже к середине лета.

Отдельное внимание губернатор уделил состоянию федеральных трасс.

«Мы вместе с федеральным центром активно занимались федеральными дорогами – это реконструкция Ленинградской трассы и развязки вокруг Мурманска. В этом году очень хорошо сделана и своевременно отремонтирована дорога на Североморск, которая, конечно, после стольких лет эксплуатации, после зимы стала очень проблемной. Сам совсем недавно, в субботу, смотрел – сделали достойно и качественно. Сегодня готовится проектная документация на полноценную реконструкцию этой трассы в последующие годы за счёт федерального бюджета. Принципиально важно эту дорогу расширить, осветить. Поэтому я прошу наш минтранс активно с федеральным министерством, с Росавтодором отработать, а коллег из федеральных ведомств хочу поблагодарить за поддержку наших инициатив», – подчеркнул глава региона.

Как сообщил Артём Гришин, на дорожные ремонты в регионе в 2021 году выделено более 3 миллиардов рублей, из них свыше 1,5 миллиарда – на ремонт дорог в муниципалитетах. Это позволило запланировать приведение в порядок около 150 км автодорог. При этом более 30% ремонтов начинается с опережением графика, а асфальтирование 49 объектов уже полностью выполнено.

Так, в Коле завершена укладка асфальта на семи дорогах, запланированных к ремонту в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В скором времени муниципалитет дополнительно получит около 19 миллионов рублей на реализацию в 2021 году опережающими темпами ремонта объектов нацпроекта 2022 года.

«В настоящее время по нацпроекту в работе пять региональных дорог, запланированных на этот год. На двух из них, Снежногорск – Гаджиево и Пиренга – Ковдор, работы уже завершены. Кроме того, подрядчик начал ремонт дороги Оленегорск – Ловозеро, которая стоит в плане на следующий год. Стоит также отметить, что впервые в этом году в рамках дорожного нацпроекта выполняется ремонт сразу трех мостов: через реки Умба и Мартимъявр, а также путепровода на автодороге Заполярный–Сальмиярви», – подчеркнул министр.

В рамках проекта по реновации ЗАТО в Мурманской области уже завершены работы на 13 участках протяжённостью свыше 5 км в ЗАТО г. Заозерск, н.п. Высокий и поселке Алакуртти.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Артём Гришин также рассказал о завершении двухлетней реконструкции первого участка автоподъезда к Териберке с 0 по 10 км. В настоящее время завершаются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ожидается, что до конца года будет готово техническое решение на всю протяженность автоподъезда.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Наше кино. История большой любви». Документальный цикл (12+)15:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области обнаружено 12 поддельных банкнот-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 42 копейки, а евро теряет 5 копеек-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Побочный эффект пандемии - россиянам станет проще получить пособие по безработице
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика