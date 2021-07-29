Опережающие темпы ремонта дорог в регионе позволяют приступить к работам в рамках нацпроекта 2022 года

Вчера на заседании правительства Мурманской области министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин представил отчёт о ходе реализации дорожной кампании 2021 года.

Предваряя доклад министра, губернатор Андрей Чибис отметил, что в этом году значительно улучшились темпы дорожных ремонтов. Благодаря тому, что сроки выполнения контрактов контролируются на каждом этапе, удалось достичь хороших результатов. Если в прошлом году ремонт большего количества дорог начинался в августе, то в этом сезоне 95% объектов в работе, четверть из них сданы уже к середине лета.

Отдельное внимание губернатор уделил состоянию федеральных трасс.

«Мы вместе с федеральным центром активно занимались федеральными дорогами – это реконструкция Ленинградской трассы и развязки вокруг Мурманска. В этом году очень хорошо сделана и своевременно отремонтирована дорога на Североморск, которая, конечно, после стольких лет эксплуатации, после зимы стала очень проблемной. Сам совсем недавно, в субботу, смотрел – сделали достойно и качественно. Сегодня готовится проектная документация на полноценную реконструкцию этой трассы в последующие годы за счёт федерального бюджета. Принципиально важно эту дорогу расширить, осветить. Поэтому я прошу наш минтранс активно с федеральным министерством, с Росавтодором отработать, а коллег из федеральных ведомств хочу поблагодарить за поддержку наших инициатив», – подчеркнул глава региона.

Как сообщил Артём Гришин, на дорожные ремонты в регионе в 2021 году выделено более 3 миллиардов рублей, из них свыше 1,5 миллиарда – на ремонт дорог в муниципалитетах. Это позволило запланировать приведение в порядок около 150 км автодорог. При этом более 30% ремонтов начинается с опережением графика, а асфальтирование 49 объектов уже полностью выполнено.

Так, в Коле завершена укладка асфальта на семи дорогах, запланированных к ремонту в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В скором времени муниципалитет дополнительно получит около 19 миллионов рублей на реализацию в 2021 году опережающими темпами ремонта объектов нацпроекта 2022 года.

«В настоящее время по нацпроекту в работе пять региональных дорог, запланированных на этот год. На двух из них, Снежногорск – Гаджиево и Пиренга – Ковдор, работы уже завершены. Кроме того, подрядчик начал ремонт дороги Оленегорск – Ловозеро, которая стоит в плане на следующий год. Стоит также отметить, что впервые в этом году в рамках дорожного нацпроекта выполняется ремонт сразу трех мостов: через реки Умба и Мартимъявр, а также путепровода на автодороге Заполярный–Сальмиярви», – подчеркнул министр.

В рамках проекта по реновации ЗАТО в Мурманской области уже завершены работы на 13 участках протяжённостью свыше 5 км в ЗАТО г. Заозерск, н.п. Высокий и поселке Алакуртти.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Артём Гришин также рассказал о завершении двухлетней реконструкции первого участка автоподъезда к Териберке с 0 по 10 км. В настоящее время завершаются работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Ожидается, что до конца года будет готово техническое решение на всю протяженность автоподъезда.