Опережающими темпами ремонтируют 7 региональных дорог из плана 2022 года

Министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин доложил губернатору Андрею Чибису о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области.

В регионе завершён ремонт всех пяти региональных дорог, запланированных на 2021 год. Так, отремонтированы участки трассы Пиренга – Ковдор, Умба – Кандалакша, Снежногорск – Гаджиево, Мишуково – Снежногорск, Кола – Верхнетуломский – КПП «Лотта». На региональных объектах уложено 379 тысяч кв. метров асфальта, из которых около 60,7 тысячи – методом холодной регенерации, который входит в реестр новых и наилучших технологий.

Продолжаются работы на мостах через реку Умба и реку Мартимьявр, а также на путепроводе на трассе Заполряный-Сальмиярви. Подрядные организации осуществляют ремонт во временных границах, предусмотренных контрактом.

Кроме того, опережающими темпами выполняется ремонт региональных дорог из плана на 2022 год. На сегодня в работе 7 объектов, их готовность составляет от 13 до 81%. На трассах Оленегорск – Ловозеро, Пиренга – Ковдор, Кировск – Коашва и автоподъезд к Кандалакше уже завершена укладка верхних слоев асфальта, сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.