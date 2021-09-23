Опережающими темпами ведётся ремонт дороги на улице Победы в Коле

На объект с контролем хода работ выехала первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно контракту с подрядной организацией ООО «Север строй» старт работ был запланирован на 1 мая 2022 года, однако подрядчик приступил к работам досрочно.

Общая стоимость работ составляет 19 миллионов рублей. На данный момент полностью выполнено фрезерование дорожного полотна и идет устройство тротуара.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, при благоприятных погодных условиях подрядная организация планирует завершить ремонт дороги к концу месяца.