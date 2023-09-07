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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.23 11:00

Опережающими темпами завершён ремонт на автодороге Пиренга - Ковдор

В Ковдорском округе в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» закончены работы по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Пиренга – Ковдор, изначально планируемых к ремонту в 2024 году.

За счёт опережающего финансирования дорожного нацпроекта через механизм казначейских кредитов в июле этого года был заключён контракт на ремонт.

Работы выполнялись выборочно с 3 км до 68 км. Общая протяжённость отремонтированных участков – 5 км. На наиболее изношенных участках дороги были выполнены срезка существующего покрытия методом холодного фрезерования, устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн, планировка обочин с добавлением материала от фрезерования, а также устройство горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками.

На все выполненные работы установлен гарантийный срок, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то исполнитель обязан их устранить за свой счёт в установленные сроки, а гарантийный срок увеличивается на период устранения дефектов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, автомобильная дорога Пиренга — Ковдор связывает населённые пункты Ковдорского района с железнодорожной веткой Пинозеро — Ковдор. Дорога не только обеспечивает движение пассажирского транспорта и хозяйственные перевозки, но и транспортировку строительных материалов для нужд промышленных объектов Ковдорского горно-обогатительного комбината.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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