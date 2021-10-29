Опережающими темпами завершена укладка асфальта на автоподъезде к Кандалакше

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения – автоподъезда к Кандалакше.

Подрядной организацией ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» в рамках исполнения государственного контракта в 2021 году проведены работы по укладке 8200 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Заказчиком работ выступает компания «Мурманскавтодор».

Большая протяженность дороги приведена в нормативное состояние, что способствует снижению аварийности.

Региональный Минтранс обращает внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдать требования дорожных знаков и разметки даже при комфортном проезде по трассам.