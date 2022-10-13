Опережающими темпами завершены ремонтные работы на автомобильной дороге Кола – Зверосовхоз

Благодаря сухому осеннему периоду в этом году подрядная организация ООО «КДУ» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» опережающими темпами завершила ремонтные работы на автомобильной дороге Кола – Зверосовхоз, км 0+000- км 4+000 (выборочно), ремонт которой был запланирован на 2023 год.

Дорожное полотно полностью готово к эксплуатации транспортных средств, нанесена дорожная разметка краской с микростеклошариками, обустроены обочины с обеспечением поперечных уклонов и с добавлением материала от фрезерования.

По дороге Кола-Зверосовхоз ежедневно выполняются рейсы по автобусным маршрутам регулярных пассажирских перевозок:

- № 122, путь которого начинается со станции Кола – посёлок Кильдинстрой, и в обратном направлении;

- № 104 Мурманск (ул. Крупской) – Магнетиты;

- № 134 Мурманск (ул. Крупской) – Шонгуй.

Поездки по данному участку дороги для жителей Мурманской области станут более комфортными, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области

Фото: https://gov-murman.ru