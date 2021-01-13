Оперштаб не ввёл ограничений на крещенские купания в Мурманской области

Gо сообщению регионального оперативного штаба, на данный момент в Заполярье нет оснований для запрета крещенских купаний. В Мурманской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась, заболеваемость снижается. Кроме того, крещенские купания – мероприятие, проводимое на свежем воздухе, сообщает региональное Министерство информационной политики,

«Мы призываем граждан, которые придерживаются православных традиций, соблюдать и правила эпидбезопасности: выдерживать социальную дистанцию, в домиках для переодевания и общественном транспорте находиться в маске, посуду использовать индивидуальную и в случае недомогания действовать в интересах здоровья, не подвергать риску себя и окружающих», – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Напомним, 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников – Крещение Господне.