Оперштаб озвучил новые решения в связи с распространением «омикрона»

По информации главного санитарного врача Мурманской области Александра Сергеева, количество заболеваний коронавирусом в регионе увеличилось на 58,5% за минувшую неделю.

«В возрастной структуре сохраняет высокую позицию взрослое население от 18 до 29 лет. Это общероссийский тренд. Высокий показатель заболеваемости в категории населения 60+. Сохраняется и тенденция по росту заболеваемости детского населения. Показатель увеличился в пять раз по сравнению с прошлой неделей. В основном болеют школьники. Мы прогнозируем дальнейший рост новых случаев», – отметил Александр Сергеев.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев сообщил, что нагрузка на первичное звено здравоохранения значительно возросла. Число обращений пациентов с признаками ОРВИ в поликлиники областного центра, включая вызовы врача на дом, увеличилось до 600-1000 в сутки.

Чтобы более качественно оказывать помощь заболевшим, временно приостанавливаются профосмотры детей и взрослых, диспансеризация, в том числе и углубленная для переболевших COVID-19. Это позволит освободить медработников для помощи пациентам с ОРВИ и ковидом.

Высокая контагиозность (заразность) нового штамма коронавируса – «омикрон» – приводит к тому, что заболевают трудовые коллективы. Так, для того чтобы сохранить работоспособность отделов ЗАГС, решено, что количество гостей на торжественных регистрациях или их временная приостановка будут регулироваться органами местного самоуправления в зависимости от складывающейся на территории муниципалитета санитарно-эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости среди сотрудников отделов ЗАГС. Для безопасности детей и педагогических коллективов классы, в которых выявлены случаи заболевания, продолжают учиться в дистанционном формате.

Участники заседания оперштаба, прошедшего накануне, отметили, что сейчас особенно важно строгое выполнение гражданами и ответственными лицами всех действующих противоэпидемических правил. На минувшей неделе проверено более 2000 общественных мест и магазинов на соблюдение требования по проверке QR-кодов или справок на входе – сегодня это не может быть формальностью. Для обеспечения безопасности северян усилен контроль в общественных местах и на транспорте.

«Мы не будем на этой неделе менять графики работы мест общественного питания. Но если мы увидим две вещи: продолжение несоблюдения тех ограничений, которые есть, а это фильтр на входе, проверка QR-кодов, соблюдение дистанции и уровень загрузки помещений, и одновременно с этим тенденцию роста количества заболевших, то мы будем вынуждены ввести ограничения. Как минимум сократить время работы общепита», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В регионе достаточно вакцины как для первичных прививок, так и для ревакцинации. У каждого есть возможность защитить себя от ковида и снизить риск для окружающих, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436518/#&gid=1&pid=3