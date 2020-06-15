Оплачиваемые общественно-полезные работы продлят до конца лета

До конца лета решено продлить оплачиваемые общественно-полезные работы в муниципалитетах Мурманской области. Соответствующие поправки в документы будут внесены в ближайшее время. Дополнительная мера государственной поддержки граждан заработала в регионе с начала мая и изначально была рассчитана на два месяца – в период с мая по июнь включительно.

О том, как реализуется механизм оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних, на оперативном совещании в региональном правительстве рассказала вице-губернатор – министр финансов Елена Дягилева.

В настоящий момент организовано более 1200 временных рабочих мест, к общественным работам привлечены 1122 человека. Северяне, потерявшие доход в период пандемии коронавируса, занимаются благоустройством и озеленением территорий, выполняют ремонтные и погрузо-разгрузочные работы, убирают помещения и лестничные площадки в жилых домах.

По поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – жить.2030» в области реализуется проект «Первый опыт подростка», направленный на поддержку молодежи в возрасте от 14 до 18 лет. Он запущен с июня и будет действовать по август включительно, что позволит привлечь к труду несовершеннолетних детей в свободное от учебы время. За полный месяц работы подростки получат от 14 до 23 тысяч рублей в зависимости от возраста, в том числе 2100 рублей в месяц – материальная помощь от центров занятости населения.

Замгубернатора отметила, что за первую половину июня к временным работам привлечены 225 подростков. Среди муниципальных образований в списке лидеров по числу полученных обращений и трудоустроенных северян – ЗАТО Александровск, Кандалакшский и Печенгский районы, город Апатиты.

На время летней кампании подростков привлекают к уборке территорий при детских садах и школах, озеленению парков и скверов, ремонту мебели и другим видам работ. Заявления на трудоустройство принимаются через портал «Госуслуги», также пакет документов можно направить в центр занятости населения по электронной почте. С перечнем документов, необходимых для временного трудоустройства, можно ознакомиться по ссылке.

Региональный проект «Первый опыт подростка» реализуется на условиях софинансирования – за счет средств работодателей, местного и областного бюджетов. Эти средства направлены на компенсацию расходов работодателей на проведение спецоценки условий труда рабочих мест для подростков, 50% – на зарплату школьников.

«Мы приняли решение увеличить компенсацию работодателям за трудоустройство подростков с 30% до 50%. Программа стала более привлекательной, это позволит предложить работу большему числу детей. Важно, что в летний период ребята смогут заработать, приобщиться к труду и принести пользу своему городу или посёлу», – комментируя доклад, сказал губернатор.