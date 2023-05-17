Оплата больничных в 2023: на что сегодня можно рассчитывать работникам?

Больничный лист-официально «листок нетрудоспособности» — документ, который подтверждает, что человек болеет, не может работать и ему положено пособие во временной нетрудоспособности. Главное условие для выдачи больничного — нетрудоспособность. Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала об особенностях оплаты больничных в 2023 году.

Больничные листы выдаются:

Работникам по трудовому договору, государственным и муниципальным служащим, священникам, работникам производственного кооператива.

Оказывающим услуги в 2023 году по гражданско-правовому договору, кроме самозанятых. Но исполнителям по договору ГПХ в 2023 году оплатят больничный, если в 2022 году за них заплатили взносы на обязательное социальное страхование в сумме не менее 4833,72 Р. Это возможно, если в 2022 году человек работал по трудовому договору и получал зарплату не меньше МРОТ. Если в 2022 году взносов не было или они были меньше 4833,72 Р, больничный в 2023 году не оплатят.

Адвокатам, индивидуальным предпринимателям и тем, кто занимается частной практикой, главам КФХ, если они добровольно платят за себя социальные взносы.

Официально безработным.

Ограничений на количество больничных листов в год нет. Напомним, с 1 января 2022 года больничные в России оформляются в электронном виде, а пособия назначаются в беззаявительном порядке. Уведомления о том, что сотруднику открыт, продлён или закрыт листок нетрудоспособности, приходят работодателям из Фонда социального страхования (ФСС) в автоматическом режиме — в фонд сведения направляют медицинские организации.

Электронный лист нетрудоспособности выписывают на срок до 15 календарных дней. Если человек болеет дольше, продлить больничный может врачебная комиссия. Сумма больничного зависит от страхового стажа и заработка за два года. Обычно пособие меньше зарплаты.

Размер пособия в зависимости от страхового стажа сотрудника рассчитывается следующим образом:

если стаж меньше 6 месяцев — размер пособия за полный календарный месяц составляет не менее МРОТ с учётом районных коэффициентов, установленных в регионе или местности. Размер МРОТ с 1 января 2023 г. - 16242 руб;

если стаж меньше 5 лет — размер пособия составляет 60% от среднего заработка;

если стаж работника от 5 до 8 лет — размер больничного составляет 80% от среднего заработка;

если стаж превышает 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.

Расчётный период для пособия по временной нетрудоспособности — последние два календарных года, предшествующих году начала страхового случая. То есть, для больничных в этом году — это 2022 и 2021 годы.

Оплату больничного считают по заработку за два предыдущих года. Но если в одном или обоих годах заработок больше установленного законом максимального лимита, в расчет пойдет лимит. В 2021 году он составлял 966000 Р, в 2022–1032000 Р. Например, вы заработали за 2022 год 1500000 Р — в расчет больничных пойдут только 1032000 Р.

Размер среднего дневного заработка для расчета больничного не может превышать величину, определяемую делением на 730 суммы предельных величин базы для начисления взносов за 2 календарных года перед годом наступления временной нетрудоспособности. Ранее такой порядок расчета действовал только для пособий по беременности и родам и по уходу за ребёнком.

Минимальный средний дневной заработок составляет с 1 января 2023 г. - 533,98 рублей, а максимальный — 2736,99 рублей. Предельная сумма больничных — 38317,86 за две недели.

По больничному оплатят весь период болезни. Работодатель оплатит первые 3 дня, средства выплатят вместе с зарплатой или авансом. СФР пришлет оплату остальных дней почтовым переводом или на карту через 10 дней после получения всех сведений от работодателя.

Любой член семьи может оформить больничный по уходу за ребенком, который оплатят на общих основаниях.

Если сотрудник уволился из организации, но в течение 30 дней после ухода утратил трудоспособность из-за травмы или заболевания, ему выплатят 60% от среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа.

С 2023 года работникам больше не нужно просить у работодателей справку 182н. Раньше её оформляли работникам при увольнении для расчёта пособий на новом месте работы. Теперь все сведения СФР будет получать от ФНС.

Каким образом будет оплачен больничный, если в прошлом году я не работал(а)?

В этом случае при расчётах нужно исходить из минимальной оплаты труда, размер которого действовал в календарном году. То есть, сумма заработка сотрудника за расчётный период составит минимум 24 МРОТ. И уже на основании этих данных будет сделан расчёт, который будет зависеть от продолжительности больничного, общего трудового стажа и прочего.