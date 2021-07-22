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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.21 12:00

Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда

Это следует из положения об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанного Минтрудом. 23 июля документ рассматривает Российская трёхсторонняя комиссия.

Как пишет «Российская газета», этот документ, как следует из пояснительной записки, должен закрепить на постоянной основе положения ранее принятых законодательных изменений. В том числе и такое важное изменение, как исчисление минимального пособия по временной нетрудоспособности в связи с различными обстоятельствами.

Сейчас россияне, которые имеют рабочий стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка (но не более 80 тысяч рублей в месяц), при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего заработка, а до пяти лет стажа работы - 60% от среднего заработка. А вот если человек только начинает свой трудовой путь или если, например, он работает не на полную ставку, то получает меньше МРОТ, уточнил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По подсчётам Минтруда, таких граждан в России более двух миллионов.

«РГ» пишет, что в Фонде социального страхования, впервые минимум для пособий по больничным установили в прошлом году временными правилами. Затем такой порядок решили сохранить и закрепить законодательно.

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