Оплата проезда nfc-устройствами в общественном транспорте региона отключена

Оплата проезда в общественном транспорте региона nfc-устройствами отключена. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области рекомендует северянам использовать альтернативные способы оплаты проезда: физические бесконтактные банковские карты (в том числе МИР, Visa и MasterCard), наличные денежные средства или «Карта51» с тарифом «Электронный кошелек». В настоящее время также ведется работа по внесению изменений в терминальное программное обеспечение для возможности использования сервиса MirPay.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, с сегодняшнего дня в связи с введенными санкциями по всей территории Российской Федерации приостанавливают работу платежные сервисы Apple Pay, Google Pay и SamsungPay. Оплата проезда nfc-устройствами (телефоны, часы) отключена в автоматизированной системе учета оплаты проезда Мурманской области.

При возникновении вопросов можно обратиться на бесплатную телефонную линию консультаций 8-800-200-600-5, почту технической поддержки support@kgilc.ru или в группу социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/442290/#&gid=1&pid=1