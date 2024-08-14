Оплата «улыбкой»: гарантирующий поставщик электроэнергии продолжает развивать цифровые сервисы для клиентов

Филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск подключил сервис оплаты электроэнергии с помощью биометрических данных. Воспользоваться этой услугой могут клиенты «Сбера», которые прошли авторизацию в приложении банка с помощью идентификации по лицу.

Оплата «улыбкой» позволяет оплачивать услуги без карты‚ смартфона и наличных. При таком способе оплаты банк гарантирует безопасность и защиту всех данных. Система анализирует черты лица клиента и создаёт уникальный цифровой профиль, что предотвращает возможность подмены биометрических данных.

«В создании комфортных условий и повышении уровня клиентского обслуживания компания отталкивается от интересов клиента, предлагая максимальный уровень сервиса. Внедряя новые современные технологии, мы ищем лучшие решения, которые позволят клиентам решать ежедневные задачи быстро и просто. Сервис оплаты «улыбкой» увеличивает скорость обслуживания - взглянули в камеру и платёж совершён», – рассказали в «АтомЭнергоСбыте».

Чтобы совершить оплату услуг с помощью «улыбки», клиенту необходимо в настройках приложения банка подключить такую возможность оплаты. Напомним, что для оплаты сумм свыше 1000 рублей важно создать пятизначный код безопасности.

Воспользоваться сервисом безналичной оплаты возможно в центрах обслуживания клиентов «АтомЭнергоСбыта» города Мурманска, Полярные Зори, Кандалакши и города Колы.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.