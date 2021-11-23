Опоры стоят, а света нет - Андрей Чибис поручил разобраться с освещением дороги в Кильдинстрой

За последнюю неделю Центр управления регионом Мурманской области на портале «Наш Север» и в соцсетях зафиксировал 951 сообщение от северян. Об этом сообщил руководитель ЦУР Алексей Медведев 22 ноября на оперативном совещании в областном правительстве.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по теме «ЖКХ», далее идут «Благоустройство», «Коронавирус» и «Дороги».

В блоке «ЖКХ» большинство сигналов касалось недостаточного или отсутствующего отопления. Также северяне жаловались на некачественный ремонт подъездов. В блоке «Благоустройство» основные вопросы связаны с расчисткой дворов, благоустройством общественного пространства и уборкой территорий.

«Мурманчане пожаловались на то, что лестницу, расположенную в районе школы №53, никто не чистит. Как пояснили в администрации Мурманска, данный объект ремонтирует ООО «Аквариум», на сегодняшний день работы не завершены и не сданы. Подрядчику выдано предписание на уборку территории», – рассказал Алексей Медведев.

В блоке «Коронавирус» наибольшее количество сообщений касалось порядка, сроков и особенностей вводимых в регионе ограничений.

В блок «Дороги» поступил сигнал на отсутствие освещения вдоль автодороги от посёлка Кильдинстрой до трассы Р-21 «Кола». Как сообщили пользователи соцсетей, фонарные столбы стоят без света. По информации ГОКУ «Мурманскавтодор», уведомление о выполнении технических условий и готовности к подключению направлялось в сетевую организацию еще весной этого года, но вопрос так и не решен. В региональном Минтрансе пояснили, что подключение освещения запланировано на 12 декабря.

«Люди справедливо обращают внимание, что опоры стоят, а света нет. И ответ, который они получают, их однозначно не устраивает», – прокомментировал сообщение губернатор Андрей Чибис.

Глава региона поручил проверить, почему затянулись сроки подключения освещения. Руководителю ЦУР дано задание проконтролировать решение проблем, о которых сообщали северяне.