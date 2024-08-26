Опоздания на собеседования – одна из веских причин отказать в работе у 56% мурманских работодателей

Большое исследование CRM-системы «Talantix» (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru) показало, что почти 50% местных соискателей регулярно опаздывают на собеседования. И чаще всего работодателям приходится ждать на интервью маркетологов, логистов и топ-менеджеров.

Данные более 3 млн обезличенных причин отказов в трудоустройстве россиян и в том числе жителей Мурманской области, предоставленные «Talantix», свидетельствуют о том, что для 56% мурманских работодателей опоздания кандидата на собеседование является весомым поводом отказать в принятии на работу и ухудшает образ соискателя.

Рекрутеры региона отмечают, что чаще всего на собеседования опаздывают маркетологи, логисты и топ-менеджеры. Также часто приходится ожидать кандидатов, претендующих на позиции тимлидов, руководителей направлений (46%) и ИТ-специалистов (45%). В десятку задерживающихся с небольшим разрывом также вошли соискатели финансовых профессий и бухгалтеры (44%), строители (44%), административный персонал (43%), менеджеры по продажам (41%), а также специалисты производственной сферы (41%).

Аналитика рынка труда показывает, что для многих компаний пунктуальность работников очень важна. Так, с начала года в более чем две тысячи вакансий, размещенных на hh.ru компании, указали, что одним из важнейших требований является работа без опозданий и пунктуальность. По сравнению с прошлым годом число работодателей, требующих являться вовремя на работу, выросло в Мурманской области на 23%. Причём приходить вовремя на работу требуется не только от офисных сотрудников, но и рабочих – в данном случае работодатели ждут одинакового послушания от всех без исключения.

«Опоздания оставляют не лучшее впечатление, однако причины могут быть самыми разными и не всегда стоит винить в этом соискателя. Например, иногда возникают проблемы с проездом или дорогой до места встречи, о которых собеседуемый может не догадываться. У претендентов на руководящие должности часто перегружен график на текущем месте работы или возникают внеплановые неотложные бизнес-задачи. Поэтому в каждом случае необходим индивидуальный подход», — считает Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы «Talantix».

Примечательно, что работодатели все чаще стали прибегать к проведению собеседований непосредственно на территории, где будет трудиться человек, а не в офисе компании. Например, ритейлеры могут проводить собеседования прямо в магазинах, особенно если это и есть предполагаемое место работы будущего сотрудника, или же в ближайшей для кандидата точке продаж.