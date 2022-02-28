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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.22 15:30

Определён подрядчик для перевода на закрытую систему ГВС 107 домов Ленинского округа Мурманска

Подведены результаты электронного аукциона по выбору подрядчика для перевода на закрытую систему горячего водоснабжения 107 домов Ленинского округа Мурманска. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«На конкурс была подана единственная заявка от ГОУП «Мурманскводоканал», которая и была признана победителем. После заключения контракта подрядчик приступит к последовательному обследованию домов и разработке проектов», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, за восемь месяцев «Мурманскводоканалу» необходимо разработать проектную документацию и провести строительно-монтажные работы по установке 138 индивидуальных тепловых пунктов, которые значительно улучшат качество горячей воды. Работы будут проходить поэтапно.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441300/#&gid=1&pid=1

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