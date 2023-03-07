Определён подрядчик для ремонта мостов в рамках нацпроекта в Мурманской области

В Мурманской области определены исполнители работ по ремонту мостовых сооружений через реки Средняя и Малая Средняя, запланированных в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Мосты расположены на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами.

Электронные аукционы провело Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

По результатам электронного аукциона подрядной организацией для выполнения ремонта двух мостовых сооружений объявлено общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в соответствии с техническим заданием, на обоих мостах будут отремонтированы дорожные полотна, пролётные строения, восстановлены защитные слои элементов опор, фундаментов, оснований. В планах – устройство водоотводных сооружений, укрепление откосов. Установленный срок окончания работ – 1 ноября 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru