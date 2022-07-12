Определён подрядчик для строительства многоквартирного дома на улице Павлова в Мурманске

Завершены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для строительства многоквартирного дома на улице Павлова в Мурманске. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Строительство многоквартирного дома на улице Павлова – событие долгожданное. Новый девятиэтажный дом станет яркой доминантой и органично впишется в утвержденную концепцию развития территории «Больничного городка». Индивидуальность архитектурно-художественного облика будет достигнута пластикой разных частей здания, сочетанием выступающих объёмов балконов и остекленных лоджий. Эстетика лаконичного и выразительного решения гармонирует с суровой и переменчивой природой Мурманска. Здание многоугольной формы будет облицовано клинкерной плиткой, которая гармонично сочетается с северной природой», – отметила Ирина Вабищевич.

Планируется, что в доме будет 27 однокомнатных квартир, 23 – двухкомнатных и 11 – трёхкомнатных.

По результатам конкурсных процедур на строительство первого дома в микрорайоне «Больничный городок» победителем признан ООО «Белый дом» из Архангельска. Компания работает на рынке больше 10 лет.

В Мурманской области подрядчик известен. Именно его силами были возведены детский сад в Спутнике, физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях и жилой дом в Ловозере, а также идёт строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше. Контракт с ООО «Белый дом» будет подписан до конца месяца, после чего подрядчик приступит к строительству.

Сдать новый жилой дом в эксплуатацию необходимо до конца 2023 года, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/