Определён подрядчик для выполнения ремонта дорог в Первомайском округе Мурманска

Завершился электронный аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в Первомайском административном округе города Мурманска в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

По итогам определен победитель – ООО «Фортуна». Заказчик – комитет по развитию городского хозяйства администрации города – заключил два контракта с подрядчиком.

Каждый контракт включает в себя три объекта: проезд Автопарковый, проезд вдоль озера Ледового и улица Траловая, а также участок проспекта Кирова от улицы Марата до переулка Хибинского, улица Фрунзе и участок Ледокольного проезда.

Условия контракта предусматривают три этапа выполнения работ со сроком завершения ремонта до 31 августа 2021 года, а также гарантийный срок, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.