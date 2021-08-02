Определён подрядчик, который капитально отремонтирует фасад и кровлю дома в Мурманске, пострадавшего от взрыва газа. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

«Комиссия регионального Министерства строительства по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов приняла решение о включении дома №6 корпус 1 на улице Свердлова в краткосрочный план 2021 года. В итоге капитальный ремонт фасада и крыши будет выполнен на всём доме, а не только на части, пострадавшей от взрыва, на общую сумму 15,8 миллиона рублей», – отметил Федор Денисов.

Победителем электронного аукциона по выбору подрядчика стало ООО «КРОН». Компания должна приступить к проектным работам 13 августа и завершить ремонт в полном объёме в июне 2022 года.