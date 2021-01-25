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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.21 13:30

Определён подрядчик на капитальный ремонт 21 многоквартирного дома в рамках реновации ЗАТО

Определён подрядчик на капитальный ремонт 21-го многоквартирного дома в рамках реновации ЗАТО. Об этом на оперативном совещании сообщил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«На сегодняшний день в рамках реализации комплексного плана по реновации ЗАТО из 26 запланированных мероприятий начаты 18. В частности, 22 января определены подрядчики на проектирование и проведение капитального ремонта 21 многоквартирного дома в ЗАТО Видяево, в Печенгском районе и в посёлке Высокий. Также заключены контракты и начаты ремонты 44 из 127 пустующих квартир в ЗАТО Заозерск», – отметил Владислав Сандурский.

Кроме того, как рассказал заместитель губернатора, на этой неделе будут объявлены электронные аукционы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в ЗАТО Александровск, а также косметического ремонта незаселенных квартир в Оленегорске, Североморске и ЗАТО Александровск. Разрабатывается проектная документация на демонтаж выведенных из состава жилищного фонда восьми многоквартирных домов в гарнизоне Гаджиево и реконструкцию Дворца культуры «Восход» в Никеле.

Как сообщает региональное  Министерство строительства Мурманской области, реализация восьми мероприятий комплексного плана реновации ЗАТО начнётся в феврале, в частности будут объявлены конкурсы на проведение ремонта автомобильных дорог и благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах.

«Это принципиально важный набор мероприятий по повышению качества жизни в ЗАТО и других населенных пунктах, где проживает большое количество военных. Хочу поблагодарить главу ЗАТО Заозерск Ильяса Мазитова за то, что опережающими темпами запустил соответствующую работу. Это наглядный пример для всех. Прошу коллег по своим направлениям уделить особое внимание работе на территориях всех вышеуказанных муниципалитетов», - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

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