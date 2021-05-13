Определён подрядчик на проектирование первого жилого дома в микрорайоне «Больничный городок» в Мурманске. По результатам конкурсных процедур победителем признан градостроительный институт пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект».

«Компания занимается разработкой концепции развития Больничного городка. В связи с тем, что и конкурс на проектирование первого дома выиграл также «Гипрогорпроект», можно не сомневаться, что он впишется в новый облик микрорайона и положит начало его кардинальному преображению», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Контракт с градостроительным институтом пространственного моделирования городов «Гипрогорпроект» будет подписан в ближайшие дни, сообщает региональное Министерство строительства.