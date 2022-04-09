Определён подрядчик на проведение капитального ремонта подвесного моста через реку Югонька в Каневке. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«Необходимость капитального ремонта подвесного моста в Каневке назрела еще в 2018 году. Пилоны подвесного моста – в аварийном состоянии, деревянные конструкции требуют замены, металлические элементы натяжения вант покрыты коррозией. В этом году на привидение подвесного моста в порядок в бюджете Мурманской области предусмотрено 7,3 миллиона рублей», – отметила Ирина Вабищевич.

Победителем электронного аукциона признан ООО «СТК». Подрядчик из Мурманской области и уже привел в порядок ни один мост в регионе. Компания работала уже на объектах в Терском и Ловозерском районах.

Как сообщает региональное Министерство строительства, согласно контракту на капитальный ремонт подвесного моста в отдаленном селе отведено три месяца. Этого времени достаточно, чтобы привести мост в порядок. Единственная сложность – добраться до Каневки можно только воздушным транспортом.