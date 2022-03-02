Определён подрядчик на проведение капремонта здания лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы

Подведены итоги электронного аукциона по выбору подрядчика на проведение работ по капитальному ремонту здания лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«По результатам конкурсных процедур победителем был признано ЗАО «МНК-ГРУПП». Перед подрядчиком стоит задача капитально отремонтировать фасад, кровлю, входную группу и помещения четырёх этажей здания, а также технический и цокольный этажи. В том числе необходимо заменить системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, а также сети теплоснабжения. Кроме того, необходимо обеспечить объект системами пожарной и физической безопасности и информационного обеспечения. Разумеется, в этом социально-важном объекте также будут соблюдены и требования к доступной среде. Объем работ – колоссальный, однако и времени на их проведение достаточно – контракт должен быть выполнен до середины 2024 года», – отметила Ирина Вабищевич.

ЗАО «МНК-ГРУПП» – компания в Мурманской области довольно известная. Только за последние годы её силами были построены физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль» в Апатитах, административно-спортивный комплекс специализированной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту в Кировске, быстровозводимый спортивный комплекс с плавательным бассейном в Коле и лицей на 1200 мест в Североморске, а также реконструирован Мурманский областной драматический театр, сообщает региональное Министерство строительства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441506/#&gid=1&pid=1