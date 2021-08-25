Определён подрядчик на разработку проекта многоквартирного жилого дома в Мурманске

Определён подрядчик на разработку проекта многоквартирного жилого дома на улице Старостина в Мурманске.

По результатам конкурсных процедур победителем признано ООО «Проектно-изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» из Санкт-Петербурга. Компания 15 лет осуществляет комплексную разработку проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов нефтегазовой промышленности, объектов гражданского назначения, жилищной и социальной сферы.

«Перед подрядчиком стоит задача спроектировать многоквартирный жилой дом на улице Старостина в Мурманске высотой не больше 10 этажей и не меньше чем на 100 квартир. Согласно техническому заданию, в здании должно располагаться порядка 50 однокомнатных и 50 двухкомнатных квартир разной площади. Также в доме должны быть предусмотрены помещения общественного и делового назначения», – отметил и.о. министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Контракт на сумму 10,8 млн рублей был подписан с ООО «ПИИ Лигато» 23 августа. Проект нового жилого дома с положительным заключением экспертизы должен быть готов до конца 2021 года, сообщает Министерство строительства Мурманской области.