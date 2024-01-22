Определён подрядчик на ремонт автодороги Умба – Кандалакша по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области заключён государственный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Умба – Кандалакша, км 0 – км 90 (выборочно). Работы проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Подрядная организация – ООО «КДУ».

В соответствии с техническим заданием, запланирована укладка нового асфальтового слоя с применением высокопрочной асфальтобетонной смеси типа А16 ВН, которая наиболее практична и имеет высокую стойкость к воздействию внешних факторов, замена барьерного ограждения и планировка обочин с обеспечением поперечных уклонов с добавлением материала от фрезерования.

Начало дорожных работ запланировано на 1 мая 2024 года, но подрядчик должен учитывать погодные условия. Срок выполнения работ, предусмотренных контрактом, в полном объёме – 21 октября, с условием завершения работ по укладке асфальта до 1 сентября. Гарантийный срок на ремонт покрытия, в течение которого подрядчик устраняет выявленные дефекты, составляет 4 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Умба – Кандалакша – одна из наиболее протяженных региональных дорог Мурманской области, общая её длина составляет 109 км. С 2019 года автодорога планомерно приводится в нормативное состояние в рамках дорожного проекта. В предыдущие периоды были выполнены ремонты на выборочных участках, общей протяженностью 25 км, а в 2023 году отремонтирован мост через ручей Верес на 59 км автомобильной дороги Умба – Кандалакша.

Фото: https://gov-murman.ru