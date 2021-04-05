Определён подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в ЗАТО Заозерск. Здание будет возведено в рамках национального проекта «Демография».

По результатам конкурсных процедур заключён контракт на строительство комплекса с ООО «Энергоферон», зарегистрированным в Тюмени. За её плечами ни один построенный стадион в России.

«В ближайшее время с компанией, выигравшей конкурс, будет заключён контракт на 270 миллионов рублей, после чего она приступит к строительству. Участок уже определён – в районе улицы Ленинского Комсомола. Объект планируется сдать в эксплуатацию в конце 2022 года», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в ближайшее время будет также начато строительство физкультурно-оздоровительного в Кандалакше на улице Спекова.