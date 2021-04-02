Определён подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Кандалакше

Определён подрядчик на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе в Кандалакше. Учреждение будет возведено в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по результатам конкурсных процедур заключен контракт на строительство комплекса с ООО «Белый дом», зарегистрированным в Архангельске. Компания работает на рынке больше 10 лет. В Мурманской области этот подрядчик уже построил детский сад в Спутнике и жилой дом в Ловозере.

«В ближайшее время с компанией, выигравшей конкурс, будет заключен контракт, после чего она приступит к строительству. Участок на улице Спекова уже определен. Объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года», – отметил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Напомним, в этом году также планируется начать строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в ЗАТО Заозерск.