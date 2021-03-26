Определён подрядчик по ремонту автомобильной дороги Кола-Верхнетуломский - КПП «Лотта»

Завершено проведение электронного аукциона на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги Кола-Верхнетуломский-КПП «Лотта». Объект реализуется по международной программе сотрудничества Коларктик в 2014-2021 годах.

В строительный сезон 2021 года, который будет завершающим этапом реализации программы сотрудничества, планируется привести в порядок участок автодороги в приграничной зоне со 153 км по 165 км. Заказчиком работ выступает Государственное областное казенное учреждение по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по итогам работы комиссии определен подрядчик, с которым будет заключен контракт. Им стало ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление». Ожидается, что работы начнутся с установлением теплой погоды и закончатся к сентябрю.