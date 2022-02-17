Определён подрядчик по строительству хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера
Завершился электронной аукцион по выбору подрядной организации по строительству хирургического корпуса Мурманского онкологического диспансера. Об этом сообщила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.
«Победителем в конкурсе на выполнение работ в рамках первого этапа реконструкции Мурманского областного онкологического диспансера был признан ООО «Торион». В ближайшее время с компанией будет заключён контракт на строительство хирургического корпуса. Сроки крайне сжатые – все работы должны быть выполнены в течение 28 месяцев», – отметила Ирина Вабищевич.
Московская компания ООО «Торион» на рынке уже пять лет. Согласно проекту, на площади 2264 квадратных метра подрядчику предстоит возвести 9-этажное здание, в котором разместятся пять специализированных операционных, оборудованных в соответствии со всеми современными стандартами и технологическими требованиями, отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения хирургического профиля, а также вспомогательные подразделения.
Обеспечение операционного блока нового корпуса медицинским кислородом планируется от собственной кислородно-газификационной станции.
Для электроснабжения нового хирургического корпуса будет предусмотрена собственная трансформаторная подстанция, для обеспечения бесперебойного электроснабжения предусматривается дизель-генераторная установка. Стоимость работ – 1,8 млрд рублей.
Напомним, реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера была разделена на два этапа. В первый вошло строительство нового хирургического корпуса. В рамках второго этапа, проект которого ещё проходит госэкспертизу, планируется демонтаж существующего главного корпуса диспансера с пристройкой и строительство на его месте нового лечебно-диагностического корпуса с пристройкой КТ и МРТ, а также реконструкция радиологического корпуса, сообщает Министерство строительства Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440242/#&gid=1&pid=1