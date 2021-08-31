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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.21 14:00

Определён подрядчик по замене бойлеров в 10 домах Заозерска

Определён подрядчик по замене бойлеров в 10 многоквартирных домах ЗАТО г. Заозерск. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«10 многоквартирных домов в ЗАТО г. Заозерск были включены в краткосрочный план комиссией по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов при Минстрое Мурманской области. После проведения конкурсных процедур был определён подрядчик на выполнение работ по замене вышедших из строя бойлеров», – отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, победителем электронного аукциона стал ООО «АКТИВ-ЭНЕРГО», как единственный участник торгов. 10 сентября с ним будет подписан контракт на проектирование и проведение строительно-монтажных работ, который компания должна будет исполнить до конца 2021 года.

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