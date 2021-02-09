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Мурманская область. Арктика (16+)09.02.21 13:00

Определен подрядчик ремонта дорог в Коле

По результатам электронного аукциона, который проведён в соответствии с требованиями действующего законодательства, определен подрядчик для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Кола Мурманской области. Победителем аукциона было признано общество с ограниченной ответственностью «Северстроймонтаж».

Ремонт дорог в городе Кола, которые являются частью агломерации «Мурманская», будет осуществляться в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Планируется привести в порядок семь дорог муниципалитета.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, заказчиком работ выступает «Муниципальное казённое учреждение «Управление городского хозяйства МО г.Кола». Условия предложенного контракта предусматривают этапность выполнения ремонта, а также окончание работ до 1 сентября.

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