Одной из тем вчерашнего оперативного совещания стала модернизация инфраструктуры образовательных организаций Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что в рамках обновленного плана «На Севере – жить!» стоит задача создать в регионе непрерывную траекторию профессионального обучения от школы до университета и первого места работы.

«Для этого определён топ-20 приоритетных образовательных направлений, чтобы быть востребованными в Арктике. Напомню, впервые наш регион вошел в ТОП-25 субъектов по качеству образования и десятку лучших в России по ключевому элементу – образованию и развитию. В 2024 году в сравнении с 2022-м у нас в два раза выросло количество призёров и победителей олимпиад. Особой гордостью являются и наши выпускники – предварительные результаты ЕГЭ тому подтверждение», – отметил губернатор.

Глава региона сообщил, что 2025 году в регионе 20 выпускников получили 21 стобалльный результат. Впервые с 2021 года в Мурманской области появилась мультистобалльница – выпускница Гимназии №5 Мурманска Валерия Лямина, набравшая 100 баллов по ЕГЭ по химии и биологии. Средний балл по большинству предметов вырос. 412 выпускников 11-х классов или каждый шестой получат аттестаты с отличием, золотые медали – 228 выпускников, а серебряные медали – 184 выпускника. Окончательные итоги появятся ориентировочно 11 июля после экзаменов в резервные дни.

Как отметил Андрей Чибис, такие результаты стали возможны в том числе благодаря созданию новых объектов и модернизации уже существующих учреждений.

«Только в 2024 году мы открыли пять уникальных пространств интеллектуальной образовательной среды «Уникум. Малыш». Кроме того, в школах и детских садах созданы новые условия более чем для 100 тысяч ребят – в рамках программ «Арктическая школа» и «Уникум» обновлено 282 пространства. Напомню, что по программе «Арктическая школа» в 100% школ уже преобразовано хотя бы одно пространство. Мы зашли в каждую школу области с этой программой. В этом году мы обновим более 500 пространств в 200 образовательных организациях для почти 74 тысяч детей. На эти цели направлено более 4 млрд рублей, треть средств – из областного бюджета по плану «На Севере – жить!», – перечислил Андрей Чибис.

Губернатор сообщил, что различного рода обновления коснутся образовательных учреждений всех уровней: от детских садов и школ, до учреждений среднего профессионального образования и Мурманского арктического университета. Масштабная модернизация проводится в школах. В этом году 2 млрд рублей направлено на создание более 300 пространств в 138 школах региона, в том числе в рамках программ «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект». Один из ключевых объектов – Губернаторский лицей на улице Советской в Мурманске, который уже в сентябре откроет свои двери для юных северян.

В завершение глава региона поблагодарил партнёров, участвующих в модернизации инфраструктуры образовательных организаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549516/#&gid=1&pid=1