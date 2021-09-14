Определена форма представления к награждению особыми знаками «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении»

Губернатором Андреем Чибисом подписано постановление №118-ПГ, определяющее форму представления к особым знакам «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении». Сами положения об особых знаках были утверждены в августе текущего года.

Постановление №118-ПГ вносит изменения в постановление губернатора Мурманской области №31-ПГ от 16.03.20216 г. «Об утверждении форм представления к награждению наградами Мурманской области и присуждению премий Мурманской области» и дополняет Закон Мурманской области №318-01-ЗМО «О наградах и премиях Мурманской области».

Согласно изменениям, форма представления к награждению и методические рекомендации по подготовке и оформлению наградных документов к награждению особыми знаками «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении» идентичны использующимся при присвоении звания «Почётный гражданин Мурманской области», награждении знаком отличия «За заслуги перед Мурманской областью», почётным знаком «За гражданскую доблесть», Почётной грамотой Мурманской области и присуждении премии Мурманской области.

Таким образом, появляется законодательная база для награждения жителей Мурманской области знаками «За заслуги в добровольческой деятельности» и «За заслуги в поисковом движении».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, постановление №118-ПГ устраняет необходимость истребования справки о составе семьи многодетной матери при представлении к награждению почётным знаком «Материнская слава». Данная норма исключается из методических рекомендаций.