Определены акценты в работе отраслевой науки: в центре внимания - глубоководные объекты Арктики и Дальнего Востока

Учёный совет Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (подведомственное учреждение Росрыболовства) актуализировал темы прикладных научных исследований на 2024 год. Необходимые коррективы и ряд обновлений коснулись проектов исследований рыб, беспозвоночных и водорослей всех акваторий Российской Федерации - морей и внутренних водоёмов.

Как пишет vk.com/fish_gov_ru, одними из приоритетных объектов исследований станут глубоководные рыбы Дальнего Востока – учёных интересует анализ репродуктивных функций, темпов роста и определение возраста палтусов.

География научных исследований охватит воды Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана – мест обитания морских окуней рода Sebastes. Для проведения межвидовой дифференциации этих рыб необходимо разработать и апробировать новые методические подходы.

Тематика ряда экспедиций будет посвящена изучению особенностей экосистемы Чукотского моря, в том числе её изменениям под влиянием климатических трансформаций, а также анализу состояния донных биоценозов Белого и Баренцева моря.

Ключевыми направлениями исследований по пресноводному сектору рыбного хозяйства станут оценка эффективности мероприятий по восстановлению популяций стерляди и численности рыбца в Волжско-Каспийском бассейне, а также применение новых способов мониторинга промысловых беспозвоночных: длиннопалого рака, мохнаторукого краба, рачка артемии, гаммарид, кладоцер и копепод.

На заседании Ученого совета обсудили результаты работы отдела экспедиционных исследований ВНИРО по созданию современных решений для измерения параметров водной среды. Разработанные приборы проходят предварительную калибровку и широко применяются в практике экспедиционных исследований для повышения точности получаемых результатов. Специалисты отдела также ведут обширную работу по подготовке научно-технических материалов для строительства научно-исследовательских судов: многие из проектов уже находятся на стадии реализации.