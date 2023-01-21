Экзопланета, ранее неизвестные поселения древних майя и останки динозавров - необычные находки людейМарина Табейкина: о плюсах осознанности, или Детские травмы и зависимые отношения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.23 12:00

Определены акценты в работе отраслевой науки: в центре внимания - глубоководные объекты Арктики и Дальнего Востока

Учёный совет Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (подведомственное учреждение Росрыболовства) актуализировал темы прикладных научных исследований на 2024 год. Необходимые коррективы и ряд обновлений коснулись проектов исследований рыб, беспозвоночных и водорослей всех акваторий Российской Федерации - морей и внутренних водоёмов.

Как пишет vk.com/fish_gov_ru, одними из приоритетных объектов исследований станут глубоководные рыбы Дальнего Востока – учёных интересует анализ репродуктивных функций, темпов роста и определение возраста палтусов.

География научных исследований охватит воды Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана – мест обитания морских окуней рода Sebastes. Для проведения межвидовой дифференциации этих рыб необходимо разработать и апробировать новые методические подходы.

Тематика ряда экспедиций будет посвящена изучению особенностей экосистемы Чукотского моря, в том числе её изменениям под влиянием климатических трансформаций, а также анализу состояния донных биоценозов Белого и Баренцева моря.

Ключевыми направлениями исследований по пресноводному сектору рыбного хозяйства станут оценка эффективности мероприятий по восстановлению популяций стерляди и численности рыбца в Волжско-Каспийском бассейне, а также применение новых способов мониторинга промысловых беспозвоночных: длиннопалого рака, мохнаторукого краба, рачка артемии, гаммарид, кладоцер и копепод.

На заседании Ученого совета обсудили результаты работы отдела экспедиционных исследований ВНИРО по созданию современных решений для измерения параметров водной среды. Разработанные приборы проходят предварительную калибровку и широко применяются в практике экспедиционных исследований для повышения точности получаемых результатов. Специалисты отдела также ведут обширную работу по подготовке научно-технических материалов для строительства научно-исследовательских судов: многие из проектов уже находятся на стадии реализации.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

niknik76876
17.01.23 23:11
Практически все стрелковое оружие в Армии РФ кроме спецподразделений без оптики глушителей и подствольников, на другой стороне все иначе -нужны тепловизоры бойцам и приборы пнв на танки что бы не быть
Комментарий к новости:Численность Вооруженных Сил России увеличат до 1,5 миллиона человек
Д.О. Вернер
13.01.23 12:59
Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами...
Комментарий к новости:Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн
TheBat
13.01.23 09:57
Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать?
Комментарий к новости:Скотча нет, посылки почта не принимает
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30«Спасение пингвина». Полнометражный мультфильм (6+)15:30«Кольские хроники», тематическая программа (16+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Чаще всего довольны зарплатой программисты, проектировщики и врачи, реже всего — менеджеры по рекламе, секретари и специалисты по работе с клиентами-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается на 18 копеек, евро теряет 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики ПАО «ТГК-1» завершили капитальный ремонт гидроагрегата №3 на Княжегубской ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 и 23 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика