Определены банки-партнёры для программы «Свой дом в Арктике»На Ленинградском вокзале Москвы презентовали специальный поезд для новогоднего путешествия Деда Мороза
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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.22 16:00

Определены банки-партнёры для программы «Свой дом в Арктике»

В Министерстве строительства Мурманской области подвели итоги конкурса по отбору банков, которые будут обслуживать счета участников программы «Свой дом в Арктике». Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«На этой неделе были подписаны соглашения о сотрудничестве с АО «РоссельхозБанк» и АО «МСКБ». Обе финансовые организации уже начали прием граждан для открытия специального счета», – отметил Алексей Грачиков.

Операторы call-центра Центра содействия жилищному строительству Мурманской области, который является региональным оператором программы «Свой дом в Арктике», приступили к информированию граждан, которые уже получили сертификат на предоставление мер государственной поддержки. Перед обращением в банк для открытия специального счета необходимо для проверки предоставить оригинал договора в Центр содействия жилищному строительству Мурманской области.

Напомним, прием заявок для участия в программе «Свой дом в Арктике» начался 5 июля. Стать участником проекта может любой желающий, если он подходит под одну из 10 категорий граждан. Единовременную денежную выплату можно направить на покупку индивидуального жилого дома, на его строительство или приобретение домокомплекта. Обязательное условие в последних двух случаях – наличие земельного участка в собственности или на ином виде права.

Подробная информация об участии размещена на сайте Министерства строительства Мурманской области. Задать вопросы и узнать подробнее о программе можно по телефону «горячей линии» 8 (8152) 56-79-67.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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